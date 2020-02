Marc Márquez: "Si Álex no hace méritos el año que viene habrá otro compañero de equipo"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha subrayado que su hermano Álex ha llegado al equipo "por méritos propios" y que, si no logra cumplir sus objetivos como 'rookie', tendrá "otro compañero"la próxima temporada, al tiempo que ha reconocido que les "costará un poquito" rendir en el Gran Premio de Catar, pero que están "preparados" para el resto del Mundial.

"Nunca he vetado a nadie. Cuando vino Lorenzo yo encantado, al final si eres el más rápido tienes que serlo aunque tengas a un campeón de compañero. Si Álex quiere seguir allí se lo tendrá que ganar por méritos propios, como ha hecho hasta ahora, pero si no lo consigue habrá otro compañero de equipo, así es el motociclismo. Es mayor, tiene experiencia y velocidad suficiente para hacer su carrera deportiva. Yo me centro en lo mío", explicó Marc Márquez, que compareció junto a su hermano en la sede de Repsol en Madrid.

El mayor de la saga reconoció que "el primer rival siempre es tu compañero de equipo", pero que "en este caso es un 'rookie'". "Seguro que viene con muchas ganas y será un piloto rápido, pero mi objetivo es uno y el de mi compañero es otro. Está claro que puede llegar el día que estemos luchando por una carrera y ojalá que por el título. En carrera cada uno mira por sus intereses", recordó.

En cuanto a su recuperación después de su operación en el hombro derecho, el vigente campeón de MotoGP lamentó que "este invierno ha sido incluso más duro que el anterior", en el que también se sometió a una operación similar.

El debutante en el equipo Repsol Honda de MotoGP, Alex Márquez señaló durante la presentación que para él "tener a Marc de compañero es el mejor ejemplo para conocer rápido la categoría y los secretos de la Honda".

"Ojalá algún día pueda decir que Marc es un rival mío, porque querrá decir que he llegado muy alto, pero este año toca aprender todo lo que pueda de mi compañero", reconoció el pequeño de los hermanos Márquez.

Preguntado por la epidemia del coronavirus y su posible incidencia en el campeonato, dijo que para él era igual que para su hermano "responsabilidad de Dorna, así que estamos esperando y está por ver". "Si se puede evitar algún tipo de riesgo, mejor".

Al referirse a su moto, Alex Márquez comentó que estaba "contento con el final de la pretemporada". "En Sepang hicimos muy buenas pruebas, ayudando a mejorar la moto y a adaptarme yo. Catar fue más complicado para todos los pilotos Honda".

"Ahora hay que ver cómo es un gran premio con la Repsol Honda, pero estamos con ganas de probar para ver si ha mejorado la moto con lo que han visto en Catar Marc y Cal. Me he fijado en la telemetría de todos los pilotos y hemos estado hablando, pero cuando estamos en el circuito cada uno va a lo suyo, porque hay poco tiempo", explicó sobre sus relaciones con Marc Márquez.