Mason Klein recupera el liderato en una etapa ganada por Ross Branch

El botsuano Ross Branch (Hero) conquistó la octava etapa del Rally Dakar por delante del estadounidense Mason Klein (KTM), que aprovechó la jornada para recuperar la primera plaza de la clasificación general de motos.

Después de un día sin competición por la fatiga de los pilotos y las condiciones meteorológicas -así lo justificó la organización-, aunque con kilómetros en las pistas de Arabia Saudí para afrontar la etapa de este domingo, con una especial reducida de 346 kilómetros entre Al Duwadimi y Riad, las motos volvieron a la acción en el Dakar.

Husqvarna tuvo más tiempo para disfrutar de la primera victoria del argentino Luciano Benavides y del liderato del estadounidense Skyler Howes. Sin embargo, abrir la etapa tras su doblete en la sexta les generó pérdidas importantes. El norteamericano cedió 13:33 respecto a Klein y perdió la primera posición.

De vuelta a la competición, Mason Klein, tras un par de días malos (avería y primeras caídas) avisó con el mejor tiempo en el primer punto de control (km.47) con seis segundos sobre Branch y 50 segundos respecto al australiano Daniel Sanders (GasGas). El español Lorenzo Santolino (Sherco) era quinto en esos albores de la especial, a 1:07.

Klein mantuvo el liderato tras 90 kilómetros y amplió la ventaja con sus perseguidores, ya con Santolino séptimo a 2.37, Joan Barreda (Honda) se dejaba más de 4 minutos. Branch le recortó cinco segundos a Klein en el siguiente parcial para ponerse a 18. La etapa estaba convirtiéndose en un mano a mano. El botsuano estableció el mejor tiempo en el kilómetro 203 con siete segundos de renta y Sanders se incorporó a la batalla por la etapa, a solo 11 segundos del primero.

El de Hero se afianzó en cabeza. En el 'waypoint' del kilómetro 247 su ventaja sobre Klein se disparó hasta los 51 segundos y Sanders se dejaba 1:45. De nuevo era cosa de dos. Santolino perdía casi ocho minutos y Barreda, cerca de nueve. El de Torreblanca alcanzó al trío que abría pista (Howes, Luciano Benavides y el australiano de KTM Toby Price).

En el último paso intermedio de la cronometrada (km.295), Branch contaba ya con 1:04 sobre Klein y mantenía a 1:42 a Sanders. El botsuano se llevó el triunfo de etapa tras completar el recorrido en 3h46:18, con 1:33 de margen sobre el californiano, que también se llevó una alegría en meta, la de encabezar la general. Sanders fue tercero a más de tres minutos, Santolino cedió 8:49 y Barreda, 12:30.

?? 2nd in stage 8, Mason Klein takes the lead in the bike category. The young American has a 47" lead over Skyler Howes as the riders reach the rest day. ??



Provisional overall top 3:

?? Mason Klein

?? @skylerhowes110 (+47'')

?? @kmbenavides (+2'00'')#Dakar2023pic.twitter.com/oy66oAqTV1