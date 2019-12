Carlos Sainz, en El Partidazo de COPE: "Este año podemos pelear por la victoria en el Dakar"

Todo preparado que Carlos Sainz, a sus 57 años, eche a rodar en otra edición del Rally Dakar. Llega a 2020 con una forma física extraordinaria y el rendimiento de su vehículo Mini invita a un mayor optimismo.

El piloto madrileño atendió este jueves a El Partidazo de COPE, con José Luis Corrochano, pocos días antes de iniciar una nueva aventura en un Dakar que promete ser más suave pero en el que "se pasa calor. Estamos sopesando quitar el aire acondicionado porque no va a ser tanto calor. Son etapas de más de 500 kilómetros, por las que no has pasado nunca antes y eso produce cierto estrés". Pese a rodar previamente por Arabia Saudí, no rodaron por ninguna de las etapas que tendrán que recorrer, aunque "sirvió para probar el coche con el que vamos a correr", dijo en el micrófono de Carlos Miquel.

Una de las novedades de esta temporada es que la hoja de ruta no se les entregará a los pilotos hasta 15 minutos antes de la salida: "servirá para evitar suspicacias", apuntó.

Este año cree que la victoria es posible: "Sigo teniendo la misma pasión por conducir que hace años, eso me motiva a seguir corriendo. Este año estamos mejor preparados, quiero pensar que este año podemos pelear por la victoria. El sistema de inflado/desinflado nos dio problemas el año pasado y este año ha mejorado muchísimo".

La participación de Fernando Alonso cree que "va a ser un foco de atención mediático importante. Deseo que disfrute mucho de la carrera. Para mí, charlar cada tarde con él desde diferentes puntos de vista. Se ha preparado a conciencia. Terminarla ya es un éxito."

Su hijo Carlos Sainz, piloto de Fórmula Uno, sigue estando muy pendiente de su padre cuando se va a la gran cita del desierto: "Sigue dándome consejos, escucho bien lo que dice. Se involucra mucho en las carreras. Luego dice que soy pesado durante el año, ahora me toca vengarme".

Ratifica que cambiaría uno de sus títulos en el Dakar por un Mundial de F1 para su hijo: "Yo ya he ganado el Dakar dos veces. Si no eres egoísta y eres padre, queremos lo mejor para nuestros hijos. Creo que deportivamente he conseguido cosas que jamás pensaría haber ganado. Compito porque disfruto", finalizó.