Carlos Sainz, en El Partidazo de COPE: "¿Al Attiyah, conmigo en Audi? Yo trabajo bien con todo el mundo"

Hablamos en El Partidazo de COPE con el piloto español Carlos Sainz, que está disputando el rally Dakar pero sin opciones de ganar tras los problemas sufridos en la primera semana de competición.

Qué mérito tiene ser un hombre de equipo en este Dakar: Si vienes, vienes a hacer lo que te toca hacer y en ese momento era ayudar al equipo. Ahora es intentar ganar una etapa y hacer una buena segunda semana.

¿Cómo estás?: Decepcionado... algo dolorido del golpe pero con ánimo para seguir en la segunda semana y conseguir una victoria

¿Te asustaste con el accidente?: Fue un susto para mi y me asusté al ver a Stephan y Eduard. Cuando llegué al coche ya estaba consciente, aunque no se enteraba de qué pasaba.





¿Cuál es la intención ahora?: Ganar etapas porque el otro coche está muy atrás.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Se puede disfrutar más así?: No, se disfruta luchando por la carrera no por ganar etapas. Hemos venido a intentar ganar. Todo Audi nos vamos decepcionados.

¿No es un poco sobrado Al Attiyah?: No me hagas hablar de Al Attiyah, si viniera a Audi trabajaríamos juntos; a lo largo de mi carrera he estado con campeones del mundo y trabajo a gusto con todo el mundo. Si viene, tendrá que trabajar como los demás para que Audio gane.

??? @CSainz_oficial, en @partidazocope:



???? "Si Audi fichara a Al-Attiyah no sería ningún problema, siempre he tenido a los mejores compañeros a mi lado"



?? "Este Dakar no tiene nada que ver con el del año pasado. Le pongo un 10 de momento"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/v7GpZuE6p0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 9, 2023





Tú, Carlos, nunca dices nada malo de un adversario: No voy a cambiar a estas alturas, me dedico a lo mío, a hacer las cosas bien. Cuando digo algo, lo pienso antes. Si lo pienso es porque estoy seguro.

Has puesto por las nubes a la organización: No tiene nada que ver con el año pasado. Un 10, de momento.

¿A tu hijo le ha picado el gusanillo?: Ya le picaba pero viviéndolo de cerca, más. Dentro de 10-15 años o cuando sea ya veremos.

¿Te gustaría ir en el coche con tu hijo?: No, ni él ni yo somos copilotos.