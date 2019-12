Leclerc firma con Ferrari hasta 2024

El equipo Ferrari de Fórmula Uno anunció en su página web la ampliación del contrato de su piloto Charles Leclerc "hasta el final de 2024", cinco años más, algo poco habitual en este exclusivo mundo automovilístico.

La 'Scuderia' parece tener muy claro que su futuro pasa por el pilotaje del monegasco, al que, según apunta el diario 'Corriere della Sera' se le ha subido el salario hasta los 9 millones de euros por año.

En Maranello, la sede de Ferrari, han premiado las dos victorias y las siete poles que Leclerc ha conseguido en su primera temporada con el bólido del Cavallino Rampante.



2 Wins ��

4 Fastest laps ��

7 Poles ��

10 Podiums ��



...and a contract extension to 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✍️



We’re delighted to announce that @Charles_Leclerc will be with us until 2024 ��#essereFerrari �� #Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh