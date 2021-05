Lando Norris renueva con McLaren un contrato "multianual"

La escudería McLaren de Fórmula 1 anunció este miércoles la renovación del británico Lando Norris, "con un contrato multianual", que garantiza su continuidad en el equipo en 2022 y en años posteriores.



A través de un comunicado, McLaren subrayó que el acuerdo se extenderá "durante varios años", lo que ratifica su confianza en el piloto joven, de 21 años, que forma parte de la escudería desde principios de 2017.



"Desde su debut en las carreras de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia en 2019, Lando se ha convertido en uno de los pilotos más talentosos y populares del deporte, impresionando con actuaciones que dieron como resultado dos podios en el Gran Premio de Austria en 2020 y, más recientemente, en el Gran Premio de Emilia Romagna a principios de esta temporada", recordó McLaren.





Con la renovación de Lando Norris, McLaren podrá mantener en 2022 su pareja titular de pilotos, que completa el australiano Daniel Ricciardo.



"Estoy encantado con la extensión de nuestro acuerdo con Lando para 2022 y más allá. Estamos orgullosos del crecimiento que ha mostrado desde que comenzó con nosotros en 2017. Lando es uno de los talentos más brillantes en la parrilla de Fórmula 1 y esperamos verle continuar mejorando, tanto dentro como fuera de la pista", expuso el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown.

"Me complace que continuemos juntos el viaje"

El director del equipo de Fórmula 1, Andreas Seidl, también elogió al joven piloto británico.

"Nos ha impresionado desde su debut con sus actuaciones. Su evolución como piloto desde entonces ha sido evidente. Es una parte integral de nuestro plan (...) y ha demostrado que es un competidor formidable en la pista. Como él, tenemos grandes ambiciones para nuestro futuro y me complace que continuemos este viaje. En Lando y Daniel tenemos una alineación de pilotos tremendamente talentosa y emocionante, y este anuncio es una fuerte señal de compromiso con el próximo capítulo de McLaren a partir de 2022", abundó.

Por su parte, Lando Norris se mostró "muy contento" por renovar su relación con McLaren.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Después de haber estado con el equipo durante casi cinco años, me siento parte de la familia y no podía imaginarme en ningún otro lugar. McLaren ha sido un gran apoyo desde mis días en la categoría junior y desde entonces he disfrutado mucho aprendiendo y desarrollándome como piloto", afirmó.

Norris apuntó que su objetivo es ganar carreras y llegar a ser "campeón del mundo de Fórmula 1" con su actual equipo.

"Desde que nos unimos en 2017, nuestra progresión ha sido constante y juntos tenemos claras ambiciones para el futuro. Quiero agradecerles a Zak y a Andreas la confianza que han demostrado en mí desde el principio, y a todo el equipo por brindarme un entorno tan fuerte para continuar mi carrera. Ya hemos tenido algunos momentos increíbles juntos y, junto con Daniel y el resto del equipo, estoy ansioso por impulsar aún más el éxito de McLaren en los próximos años", remarcó.