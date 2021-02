Fernando Alonso y sus cábalas para el Mundial 2021: "Nuestro objetivo será luchar por estar en el Top 10"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha dicho que en su equipo deben "tener los pies en el suelo" sabiendo que "el rendimiento no será muy diferente al del año pasado", por lo que su primer objetivo general es "luchar al menos por el 'top 10'", a la espera de que los test de pretemporada aclaren un poco más la situación de la parrilla.

"Todavía no he empezado a pensar en esto (la capacidad real de su coche), aún es demasiado pronto. Quizá después de los test de invierno podamos imaginar o soñar con la primera carrera y con dónde podemos estar, pero ahora mismo no tengo ninguna idea al respecto", explicó Alonso en declaraciones a la revista oficial de la Fórmula 1 que recoge Europa Press.

"We could be fighting for sixth or seventh on the grid or it could be 15th very easily.



