El GP de China no será sustituido y la Fórmula 1 contará con 23 carreras

La Fórmula 1 anunció este lunes que no sustituirá al Gran Premio de China, que no se disputará por cuarto año consecutivo debido a la pandemia del coronavirus, y que, por ello, el calendario de la próxima temporada 2023 tendrá 23 carreras.

Locked in ??



The 2023 F1 calendar will feature 23 races#F1pic.twitter.com/p8PW8FFIO2