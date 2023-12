La categoría reina del motor tendrá la misma parrilla por primera vez en su historia

Muchos veían innumerables movimientos en la parrilla para la próxima temporada, pero la realidad es que por primera vez en la historia de la Fórmula Uno, competirán exactamente los mismos pilotos que en la temporada anterior. Una de las dudas que más incomodaban en España era la situación de Carlos Sainz en Ferrari. Según ha informado Carlos Miquel en Deportes COPE, el piloto madrileño firmará su renovación con la escudería italiana hasta el año 2026, mismo año por el que firmará su compañero de equipo, Charles Leclerc. Todavía falta la oficialidad por parte de Ferrari.

Another season done! Massive thank you to everyone at @ScuderiaFerrari. We are still not where we want to be but everyone at the track and back at Maranello have pushed like crazy and I’m very proud of our team! Let’s keep it up! 2024 is around the corner! ?? pic.twitter.com/DW6lw3zL9V