Aston Martin comenzará el lunes a buscar al sustituto de Vettel: ¿Alonso? ¿Mick Schumacher? ¿Piastri?

Aston Martin comenzará a buscar al sucesor de su piloto Sebastian Vettel, que se retirará a final de la presente temporada, después del Gran Premio Hungría que se disputa este fin de semana en Hungaroring.

El director de la escudería, Mike Krack, afirmó este sábado desde el trazado húngaro que deben "tener a Sebastian enfocado durante el fin de semana y no especular ni hablar de otros nombres". Así, aseguró que comenzarán a tratar el asunto de su sustituto "a partir del lunes". "Haremos un anuncio una vez que tengamos a alguien", añadió.

Sebastian, you have inspired so many throughout your career, both in #F1 and beyond.



We’re proud to call you a teammate, a friend and to have been part of your journey, just as you have been part of ours. ?? pic.twitter.com/PMKkn3uoF4