Alonso: "Renault es mi familia, con ellos guardo mis mejores recuerdos en la Fórmula 1"

El piloto español Fernando Alonso ha asegurado tras confirmarse su regreso a la Fórmula 1 con Renault, equipo con el que ganó sus dos Mundiales y al que regresará en 2021, que mira "adelante" con el deseo de estar "al más alto nivel" junto a una escudería que es su "familia".

"Compartiré todo mi experiencia con todos, desde los ingenieros hasta los mecánicos y mis compañeros de equipo. El equipo quiere y tiene los medios para volver al podio, al igual que yo", manifestó el asturiano en declaraciones facilitadas por Renault.

Un reto ambicioso que se abrirá en 2021, siendo compañero de Esteban Ocon y en sustitución del australiano Daniel Ricciardo, que deja su monoplaza a un Alonso que regresa a casa, al sitio donde conquistó sus dos Mundiales.

"Renault es mi familia, con ellos guardo mis mejores recuerdos en la Fórmula Uno, con mis dos títulos del Campeonato Mundial, pero ahora estoy mirando hacia el futuro", aseguró el piloto, que a punto de cumplir 39 años abre una nueva etapa en la F1.

Aseguró que es con un "gran orgullo" y con una "inmensa emoción" que regresa al equipo que le dio la gran oportunidad al comienzo de su carrera. "Ahora me dan la oportunidad de volver al más alto nivel", celebró. "Tengo principios y ambiciones que van en línea con el proyecto del equipo. Su progreso este invierno da credibilidad a los objetivos para la temporada 2022", concluyó el de Oviedo.

“The signing of Fernando Alonso is part of Groupe Renault’s plan to continue its commitment to F1 and to return to the top of the field. His presence in our team is a formidable asset on the sporting level but also for the brand to which he is very attached." - Cyril Abiteboul pic.twitter.com/5hkhKqGd1V