Los jugadores de la NFL no quieren empezar aún la temporada; suspendido el partido de las estrellas de la MLS

La Major League Soccer (MLS) estadounidense anunció la cancelación del partido de las estrellas previsto para el 29 de julio en el Banc of California Stadium de Los Ángeles ante jugadores de la Liga Mexicana.

Las entradas no habían salido a la venta todavía, según informó la MLS en su página web, pero sí para el concurso de habilidades (tiro, toques, pase y volea...), el All-Star Skills Challenge, cuyo importe será reembolsado. La MLS espera que el partido de las estrellas se celebre en 2021 en el mismo estadio, con la participación de jugadores de la Liga MX.

"Adicionalmente, la liga está revisando propuestas de tres ciudades para albergar el MLS All-Star Game 2022. Más detalles sobre las próximas dos ediciones del evento se anunciarán en una fecha futura", explicó la MLS.

Major League Soccer Provides Updates on All-Star Game, Leagues Cup and Campeones Cup https://t.co/G8pfhDXHrS