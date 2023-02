Fácil debut de Irlanda ante Gales

Irlanda, como ocurrió el año pasado, pero esta vez en el Principality Stadium de Cardiff, comenzó su andadura en el torneo Seis Naciones de rugby con victoria ante Gales por 10-34.

?? Full time in Cardiff and it's a victory for @IrishRugby over @WelshRugbyUnion#GuinnessSixNations#WALvIREpic.twitter.com/vE9LOa6KTT