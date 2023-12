Fútbol/Liga Europa.- Marcelino: "Siempre te quedas con la victoria, aunque de reojo tenemos que mirar lo menos bueno"

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, afirmó este jueves que "siempre" uno se queda "con la victoria", aunque precisando que "de reojo tenemos que mirar lo menos bueno", a colación del sufrido triunfo de su equipo por 3-2 contra el Panathinaikos durante la jornada 5 del Grupo F en la Liga Europa.

"Siempre te quedas con la victoria y siempre te quedas con lo bueno, aunque de reojo tenemos que mirar lo menos bueno. Yo creo que en el análisis todos coincidiríamos: jugamos muy bien, no solamente diría 45 minutos, sino hasta el gol del penalti. A partir de ahí, también tuvimos el control, pero sí que tuvimos algunos desajustes defensivos importantes y que debemos evitar", dijo Marcelino en rueda de prensa.

"Y el segundo gol, la verdad es que me cabreó mucho. Es un error evidente y corregible, tenemos que corregirlo sí o sí. Cuando vas 3-0 y el rival se te pone 3-2... Tuvimos algunas ocasiones para certificar el cuarto y, si no lo haces, pues al final sufres, es lógico", argumentó. "Afortunadamente logramos tres puntos, una victoria y creo que el equipo demostró muchas cosas de las que queremos hacer y también del camino sobre el que debemos de insistir", continuó en la sala de prensa.

Sobre el penalti que originó el 3-1 del equipo griego, el técnico del Villarreal mostró su desconfianza. "Entiendo que es un penaltito porque le llama el del VAR después de mucho tiempo y el propio árbitro está viendo las imágenes dos tres minutos hasta que concluye. Pero de todas formas debemos evitar ese tipo de situaciones", avisó.

"¿Siendo positivo con qué me quedo? Me quedo con que en muchísimos momentos del partido tuvimos una muy buena organización y no concedimos al rival prácticamente nada", prosiguió, pero añadiendo que las jugadas del 3-1 y del 3-2 "son acciones que nos ponen en peligro una victoria y no solamente eso, sino que nos transmiten intranquilidad y nerviosismo".

"Ganar tres partidos seguidos, cuando hacía muchísimo tiempo que no sucedía, tiene que reafirmarte en lo que haces. Y también creo que hemos hecho combinaciones muy buenas, hemos metido muy buenos goles, igual que el pasado domingo contra Osasuna. El juego de hoy incluso mejor y más continuado", subrayó el entrenador asturiano.

"Quizás con 3-0 y el partido tan dominado puede entrar un momento de relajación, y en ese momento de relajación que no estás concentrado al 100% el rival aprovecha, te castiga y empiezan otra vez los fantasmas. Son experiencias que vamos acumulando, de las cuales sacaremos las conclusiones oportunas y a partir de ahí toca recuperarnos, que dentro de tres días ya estamos jugando otra vez", advirtió.

"Estoy satisfecho de todo, de la mayoría de las cosas que hacemos, pero también tenemos que ser autocríticos. No podemos que el hecho de ganar nos lleve a la felicidad absoluta, sino que tenemos que analizar por qué ganamos y por qué a veces concedemos más de lo que debemos. Y además, como venimos de unos números muy pobres en nuestro bagaje defensivo, es prioritario mejorarlos", señaló Marcelino.

"Me cabrea mucho encajar dos goles en 45 minutos y conceder alguna otra ocasión clara al rival. Entonces tenemos que insistir en eso y todos ser conscientes de que, si somos fiables defensivamente, nos va a transmitir seguridad en el apartado ofensivo porque tiene una correspondencia al juego", apuntó el técnico del 'Submarino Amarillo'.

Mientras, admitió que "es muy pronto para sacar conclusiones" sobre su recién comenzada etapa en el Villarreal. "¿Estamos satisfechos? Sí, estamos muy contentos con la actitud, la predisposición, el juego y el nivel competitivo del equipo también. Pero somos conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas porque estos futbolistas tienen capacidad para hacerlo y porque no nos debemos de conformar; sino todo lo contrario, ser ambiciosos y a la vez tener siempre esa ansia y esa ilusión por la mejora en todos los apartados del juego", aseveró.

"El Villarreal es el Villarreal, el club de fútbol. Y nosotros entrenamos, trabajamos y buscamos soluciones. Tenemos que dar soluciones a la situación que es compleja por los resultados, inesperada también, y ofrecer soluciones e intentar mejorar constantemente. El Villarreal tiene unos futbolistas y tenemos que, los que estamos ahora, adaptarnos a esos jugadores e intentar optimizar el rendimiento individual de todos ellos. Eso es por lo que trabajamos. Tenemos que tener esa mentalidad de constante mejora", analizó desde el Estadio de la Cerámica.

"Creo que tenemos una obligación individual, cada futbolista en su puesto, de responder a una serie de funciones que les asignamos, luego una coordinación grupal y luego una exigencia colectiva de ayudar en todas las facetas del juego. Todos los jugadores que están en el campo tienen que ser partícipes de la fase en la que nos encontramos y de la ayuda a su compañero", concluyó Marcelino.