Fútbol.- Picsil, la empresa de material y equipación de Cross Training ficha por la agencia cofundada por Iniesta

Picsil, empresa española de material y equipación de Cross Training, ha fichado por la agencia 'Never Say Never' (NSN), cofundada por el futbolista Andrés Iniesta, para impulsar su comunicación corporativa y de marca y alcanzar nuevos mercados y expandirse de forma global, informa NSN.

"Para Picsil, los partners son una parte estratégica del crecimiento y desarrollo de la marca, por lo que esta alianza con NSN es muy importante para continuar creciendo en España, en Europa y en el mundo", comentó Pablo San Román, CMO de Picsil.

Por su parte, la managing director de NSN, Judith Rubinat, se declaró "encantada" por que Picsil se haya unido a la cartera de clientes de la compañía para "poder ayudarles a alcanzar sus objetivos de comunicación y marca".

"Nuestra experiencia en el desarrollo de marcas a nivel internacional, combinada con la calidad y el prestigio de los productos de Picsil, nos permite anticipar un futuro prometedor. Juntos, estamos preparados para llevar la marca a nuevas alturas y establecerla como referente mundial en equipamiento deportivo", añadió Rubinat.

A través de esta colaboración, NSN trabajará estrechamente con Picsil para desarrollar estrategias de marketing y comunicación innovadoras, optimizar la distribución y fortalecer la presencia de la marca en mercados clave alrededor del mundo.