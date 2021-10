Dos deportistas olímpicos británicos entre los activistas encadenados a la mayor refinería del Reino Unido

Quince activistas del movimiento Extinction Rebellion, entre ellos dos deportistas olímpicos, accedieron este jueves a la mayor refinería del Reino Unido y se encadenaron a varias estructuras de la instalación, ubicada en el sur de Inglaterra, informó el grupo defensor del medio ambiente.



Los activistas cortaron las vallas eléctricas de la refinería de ExxonMobil en el condado de Hampshire y escalaron unos silos, donde desplegaron unas pancartas con los eslóganes "Emergencia climática" y "No hay futuro en los combustibles fósiles".



Entre los manifestantes estaban el piragüista Etienne Stott, campeón olímpico en C2 en Londres 2012, y la regatista Laura Baldwin, también olímpica, que se encadenaron a un barco rosa, que lleva el nombre de "Beverley Geronimo" y que bloqueó la entrada principal de esta instalación.

BREAKING: Two Olympians are on #ExtinctionRebellion's Pink Boat, blockading the main entrance to the UK's biggest Oil Refinery at Fawley in #Hampshire.#NoFutureInFossilFuels@EtienneStott@GreensActivist@Reuters@AP@TeamGBpic.twitter.com/ptPYPXsTAv