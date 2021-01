El Gobierno japonés habría decidido en privado que los Juegos Olímpicos de Tokyo no se celebrarán

El diario británico 'The Times' asegura que los Juegos Olímpicos de Tokyo no se disputarán tampoco en 2021. Citando como fuente a un alto miembro del Gobierno japonés, el medio informa que debido a la pandemia de coronavirus el evento no podrá tener lugar este año por lo que la cita olímpica no se celebrará hasta 2024 en París.

Según 'The Times', el Gobierno nipón habría decidido de forma interna que los Juegos Olímpicos tendrán que ser finalmente suspendidos ya que no podrán hacer frente a las enormes pérdidas económicas que supondría el organizarlos sin público o solo con aficionados locales en las gradas. Otro problema es que, además, la ciudadanía del país es contraria en su mayoría a este evento debido a la situación que la pandemía ha provocado en Japón.

Así, la intención del Comité Organizador sería la de llegar a un acuerdo con el COI para que Tokyo se haga con la siguiente edición disponible que no sería hasta 2032 ya que París será la anfitriona en 2024 y Los Ángeles en 2028. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional quiere seguir adelante con unos Juegos que deberían arrancar el próximo 23 de julio en la capital del país asiático, un año después de su fecha inicial prevista.

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30 — The Times (@thetimes) January 21, 2021

Según la fuente de 'The Times' la decisión estaría ya tomada, pero no ha sido anunciada por el momento debido a que "nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es muy difícil, no creo que se vayan a celebrar".

El COI intentará hasta el final que la cita tenga lugar

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, se mostró optimista este jueves de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio este verano y aseguró que no existe "ninguna razón" para pensar que la cita japonesa no arrancará el 23 de julio y desveló que "no" tienen "plan B" pese a la evolución de la pandemia por coronavirus.

"No tenemos ninguna razón para pensar que los Juegos Olímpicos de Tokio no comenzarán el 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio", dijo Thomas Bach en una entrevista con la agencia de noticias Kyodo de Japón. "Por eso no existe un plan B y por eso estamos totalmente comprometidos con hacer que estos Juegos Olímpicos sean seguros y exitosos", añadió el máximo responsable del COI.

En este sentido, Bach se mostró en consonancia con el comité organizador. "La realización de los Juegos mantiene un rumbo inflexible y, en esta etapa, no estamos discutiendo nada más", dijo su director general Toshiro Muto en una entrevista reciente con AFP.

Japón ha reestablecido el estado de emergencia tras los casos récord de coronavirus, en gran parte de su territorio, incluido Tokio y sus alrededores. Una encuesta reciente entre la población japonesa dice que más del 80% de los ciudadanos del país prefieren un nuevo aplazamiento o una suspensión definitiva.