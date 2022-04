Crean también en Aragón una plataforma ciudadana en contra de los Juegos Olímpicos en los Pirineos

Colectivos y habitantes del Pirineo aragonés han impulsado la plataforma 'Stop JJOO Aragón' contra la posible celebración en la Comunidad autónoma en 2030 de unos Juegos Olímpicos de Invierno cuyo proyecto se encuentra actualmente en fase de presentación de candidaturas.

En una nota de prensa, la organización basa su rechazo en la emergencia climática como evidencia la desaparición de los glaciares milenarios y la reducción del espesor y de la duración de la cubierta de nieve como resultado de la subida de las temperaturas, lo que, advierten, "hará inviable la mayor parte de las estaciones de esquí actuales a medio plazo". Cuestión a la que se suma la actual crisis energética y social tras la pandemia de covid-19, agravada por la guerra de Ucrania.

"Nos parece un despropósito que el Gobierno de Aragón pretenda asignar al sector de la nieve, tal y como se ha dicho, el 85 % de los fondos europeos de reconstrucción destinados al turismo", denuncia la plataforma que considera que destinar esa inversión para cometer "un nuevo ecocidio" con la unión de pistas Candanchú-Astún-Formigal por Canal Roya, "uno de los pocos valles vírgenes del alto Pirineo", y la ampliación de Cerler por Castanesa "una huida hacia adelante del grupo Aramón".

"Creemos que la destrucción de nuestro patrimonio natural no es un sacrificio necesario para el progreso sino una manera de hipotecar el futuro de las próximas generaciones. No debemos consentir que el proyecto de JJOO se convierta en una nueva inversión fallida como la Expo de Zaragoza, Motorland o el aeropuerto sin aviones de Huesca. ¿Queremos 30 años de deudas a cambio de 30 días de fiesta?", se preguntan.

Motivos por los que, según 'Stop JJ.OO Aragón', candidaturas como Berna en 2002, Múnich en 2013, Cracovia en 2014, Tirol en 2017 o Calgary en Canadá en 2018 renunciaron a organizar.

Miquel Iceta pide unidad para sacar adelante la candidatura

El ministro de Cultura y Deportes ha realizado este jueves un llamamiento a la "máxima unidad institucional" en torno a la candidatura "española" para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030, en el Pirineo, y ha advertido de que, "si vamos peleados" al Comité Olímpico Internacional (COI), "no nos la darán".

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.Europa Press





En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el ministro se ha pronunciado así a propósito de las diferencias entre los gobiernos de Cataluña y Aragón en torno a las sedes de esta candidatura del Pirineo español, sobre lo que Iceta ha querido dejar claro que los Juegos Olímpicos se conceden a candidaturas que presenta "un comité olímpico nacional", por lo que "esta va a ser una candidatura española".

"Lo que pasa es que, es verdad, estará en el Pirineo, y eso quiere decir que vamos a contar con Cataluña y Aragón, porque el Pirineo abarca diversas comunidades autónomas", según ha remarcado el ministro antes de apostillar que "no se me ocurre que hagamos una candidatura que sea un motivo de pelea, entre otras cosas, porque si vamos peleados, no nos la van a dar", ha advertido.