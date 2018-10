Sergio García: "Nunca había pensado que podía ganar tres veces en un campo como Valderrama"

El golfista español Sergio García reconoció que "nunca" se le había pasado por la cabeza que pudiese ganar tres veces en un campo como el de Valderrama, donde conquistó este lunes el Andalucía Valderrama Masters que confirma que está en "una situación mejor" tras un inicio con "momentos muy duros".

"A pesar de lo mucho que me gusta este campo y lo bien que se me da, nunca había pensado que podía ganar tres veces, sobre todo después tantos segundos puestos en el Volvo Masters", comentó García tras su victoria.

El castellonense quiso darle mérito a su triunfo. "La gente puede creer que solo por venir está ganado, pero no es así. Valderrama es muy exigente y me siento afortunado por jugar como he jugado", remarcó el de Borriol, que reconoció que el 'doble-bogey' en el hoyo 15 del irlandés Shane Lowry, que se había situado a un golpe, le había "ayudado a jugar los últimos hoyos más tranquilo y conservador".

"Es increíble cómo ha estado el campo con la que ha caído, todos en Valderrama tienen que estar orgullosos. Gracias a que el torneo se ha celebrado en Valderrama se ha podido jugar y se ha podido jugar bien. En cualquier otro campo tendríamos barro hasta el cuello, ha estado blando, pero en ningún momento pisabas barro. Las calles estaban de maravilla y los 'greenes' también, a buena velocidad", añadió García sobre el estado del campo pese a las inclemencias meteorológicas que obligaron a jugarse solo 54 hoyos y a terminar el lunes.

El golfista español logró en el recorrido gaditano su segunda victoria de la temporada tras la de Singapur después de una temporada donde "todo empezó a mejorar en Greensboro", donde hizo algunos cambios en sus palos y logró "un extra de confianza".

"Además, el trabajo que llevaba haciendo durante todo el año fue dando fruto. Ha habido momentos duros porque era un año de Ryder y veía que se me escapaba, y eso es frustrante teniendo en cuenta lo que significa para mí. Durante unos tres meses no salía nada. Lo único que puedes hacer en esos casos es seguir trabajando. Afortunadamente tengo una mujer, una hija y una familia que siempre me apoyan. Gracias a eso ahora estamos en una situación mejor", sentenció el castellonense.