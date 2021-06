Jon Rahm llega a la última jornada del US Open de golf con opciones

El golfista español Jon Rahm estará en la terna de candidatos a pelear este domingo por el título del US Open, tercer 'major' de la temporada, después de situarse a tres golpes de la cabeza tras la disputa de la tercera jornada.

De momento, el recorrido de Torrey Pines no está dando muchas concesiones a nadie de cara al día final donde se decidirá todo y con muchos aspirantes a levantar el trofeo. De los 13 que están por debajo del par está el jugador vasco, que aguantó en la pelea pese a tener una dura jornada.

El de Barrika no pudo volver a bajar del par tras firmar una tercera tarjeta de 72 golpes, uno por encima del par del campo, aunque salvó un resultado peor en el hoyo 18 gracias a su segundo 'birdie' de la jornada tras el del 10.

El 'bogey' del hoyo 8 y, sobre todo, el 'doble-bogey' del 14, lastraron a un Jon Rahm que espera dar su mejor nivel de nuevo en el último día de un 'major' para estar en liza por el triunfo en un campo que no se le da nada mal como Torrey Pines.

La distancia con la cabeza no es excesivamente grande ya que está a tres golpes del sudafricano Louis Oosthuizen, el estadounidense Russell Henley, los dos que aguantan ahí desde el jueves, y el canadiense McKenzie Hughes.

