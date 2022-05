Ana Peláez ratifica su dominio y se lleva el Ladies Open de Madrid

La española Ana Peláez ratificó en la última jornada su gran dominio y se alzó con la victoria, con 23 bajo par, en el Ladies Open de Madrid, su primer torneo en el circuito europeo femenino, que se ha disputado en el club de golf Jarama-RACE, con seis golpes de ventaja sobre la sueca Linnea Strom tras cubrir el cuarto recorrido en 66 golpes.

The magical moment @anapelaezt became an LET winner in front of her Spanish family, friends & fans ??????



Let the celebrations begin ?????? #RaiseOurGame | #MadridLadiesOpenpic.twitter.com/eCfBL6mSiP