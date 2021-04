Al menos uno de los equipos ingleses de la Superliga podría salirse del proyecto, según The Times

Al menos uno de los “seis grandes” clubes ingleses está considerando la posibilidad de retirarse de la nueva Superliga después de ver el volumen de la oposición que ha generado, incluida la oposición de su propia afición, según informa The Times.

La UEFA ha dejado la puerta abierta para que cualquiera de los 12 clubes de la Superliga cambie de opinión, y esta mañana su presidente ha hecho un acercamiento directo a los clubes ingleses.

Aunque los que saben de la Superliga insisten en que los 12 están comprometidos con el proyecto, The Times entiende que al menos un club inglés está teniendo discusiones internas sobre el mejor camino a seguir, ya que incluso hay ejecutivos preocupados por la reacción de los fans.

NEW: At least one of the English 'big six' is considering pulling out of the European Super League after the widespread opposition and backlash from their own fans.



