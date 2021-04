Los entrenadores de los equipos españoles, en contra de la Superliga

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó ante la propuesta realizada para la creación de una Superliga de fútbol con la presencia de algunos de los clubes más potentes de Europa, que el fútbol se encuentra ante "una guerra por el poder y el control" de este deporte a través de diferentes situaciones económicas y que se habla de una liga "abierta, aunque es cerrada".

"Esos clubes se han rebelado en un momento de situación complicada y de pandemia para tener ese control. Estamos en una crisis en la que todos los equipos se ven envueltos y la solución es la televisión, que es la que sustenta el negocio", señaló en rueda de prensa el técnico vasco, que ha dirigido recientemente al Arsenal, uno de los equipos implicados en el proyecto y al que se mide la semana próxima en la Liga Europa.

"No sé si estos clubes han hablado con el resto o lo han decidido a partir de su poder. Esta situación beneficiaría a los más fuertes. La humildad es clave y si las decisiones son egoístas en base a tu poder, no lo estás utilizando con sabiduría. Han tomado una decisión muy a la la americana: se unen los fuertes y ya veremos qué pasa con los demás", prosiguió Emery.

El entrenador del Elche, Fran Escribá, se mostró este martes contrario a la propuesta de una Superliga europea y defendió que la participación continental debe ser por méritos deportivos y no por una autoridad ya establecida de antemano.

“Como aficionado, a mí no me gusta. Me gusta mi competición, mi Liga. Me gusta que los que hemos tenido la suerte de jugar competición europea sea por ganármelo en el campo, por méritos propios, y no por invitación o un derecho de pernada en el que no creo”, comentó el técnico valenciano.

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, dijo coincidir con el posicionamiento del club de Mestalla en oposición al proyecto de la Superliga por no representar “los valores del fútbol y del deporte en general” pero dijo que los actuales gestores deben entender que se debe mejorar.

“Mi opinión iría en la línea del club. Lo veo más como un proyecto económico que deportivo y no creo que represente realmente lo que todos queremos de este fútbol, en cuanto a los valores del fútbol y del deporte en general”, señaló en una rueda de prensa.

Gracia dijo que los organismos que dirigen el fútbol deben priorizar “lo relativo a la esencia del fútbol” y no ve que esta creación vaya en esa línea, aunque tampoco que la actual situación lo haga.

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha considerado este martes que la creación de la Superliga europea "seguramente va a liquidar el fútbol nacional en todas partes".

En rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Athletic de Bilbao en el Villamarín, el técnico bético ha manifestado que "los equipos se clasifican por méritos" y que, aunque la Liga de Campeones "se puede mejorar, la competencia base y el sentimiento de los hinchas están en las ligas nacionales".

El entrenador del Levante, Paco López, explicó este martes que prefiere disponer de toda la información sobre la Superliga para decidir si le parece bien o mal este nuevo formato para el fútbol europeo, pero aclaró que estaría de acuerdo si no perjudica a los clubes modestos como el suyo.

“Si va a beneficiar también a los clubes más modestos, a los que no tienen el potencial de los equipos que van a jugar, pues bueno; pero como no tengo la suficiente información, no puedo decir si me parece bien o me parece mal”, dijo Paco López a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla.