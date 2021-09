Al-Khelaifi, sobre la Superliga: "Los tres clubes rebeldes desperdician energías"

El presidente del Paris Saint-Germain y de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Nasser Al-Khelaifi, ha asegurado que el Real Madrid, el FC Barcelona y la Juventus, los "tres clubes rebeldes" que todavía insisten con la idea de la Superliga europea, están "desperdiciando energías" y pensando en "fantasías y fracasos" mientras el resto se centra en "construir un futuro mejor para el fútbol".

"No voy a dedicar mucho tiempo a hablar del 18 de abril y de la 'no tan Superliga' porque no me gusta centrarme en fantasías y fracasos. Juntos defendimos los intereses del fútbol europeo para todos: los jugadores, los clubes, las ligas, las federaciones nacionales y, sobre todo, los aficionados. Confiamos en la determinación y la fuerza del presidente Ceferin, que se enfrentó al golpe de medianoche. Todos deben saber que el presidente Ceferin tuvo confianza desde el principio", señaló durante la 26ª Asamblea General de la ECA.

De los 12 clubes fundadores de la Superliga, solo se mantienen en el proyecto Real Madrid, Barcelona y Juventus. "Mientras los tres clubes rebeldes desperdician energías, retuercen narrativas y continúan gritando al cielo, el resto avanzamos y concentramos todas las energías en construir un futuro mejor para el fútbol europeo. Los nueve clubes que pidieron volver a la ECA se reintegraron con compromisos renovados para fortalecer nuestra asociación", indicó Al-Khelaifi.





En el objetivo de "reparar y fortalecer el fútbol europeo", el máximo mandatario del club francés aseguró que deben centrarse en "aportar estabilidad económica urgente". "Estamos trabajando mano a mano con la UEFA para poner en marcha un fondo de deuda de miles de millones de euros que permita a los clubes de todos los niveles acelerar su recuperación tras la devastación económica de la COVID (...) También se está valorando un fondo de emergencia de la UEFA-ECA para futuras crisis, y buscaremos redistribuir alrededor de 50 millones de euros al año más en beneficio de los clubes más pequeños", apuntó.

Por otra parte, llamó a "reforzar las relaciones de la UEFA". "Lo más urgente es trabajar con la UEFA para optimizar mejor los ingresos de las competiciones de clubes (...) Buscaremos formas de maximizar el valor del nuevo formato posterior a 2024, conocido como 'el modelo suizo', y mejorar las relaciones de los clubes con las federaciones nacionales", explicó.

"Tenemos retos importantes que resolver, el más urgente el calendario internacional de partidos; esto requiere un compromiso honesto, no decisiones unilaterales y egoístas", afirmó, destacando que el exceso de encuentros repercute "en la salud de los futbolistas".