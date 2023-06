Alex Bergantiños anuncia su retirada del fútbol profesional

El capitán del Deportivo de La Coruña, Álex Bergantiños, anunció este lunes su retirada del fútbol profesional, después de 336 partidos oficiales defendiendo la camiseta del club de su ciudad, una cifra que lo convierte en el noveno jugador que más veces ha defendido la blanquiazul en sus casi 117 años de existencia.

“He decidido terminar mi carrera como jugador de fútbol. Es un día que no querría que llegase nunca porque el fútbol y el Dépor son mi pasión, pero creo que ha llegado el momento de dar un paso a un lado”, declaró el futbolista en su vídeo de despedida.

Bergantiños destaca que en todos estos años se ha vaciado en intentar hacer siempre lo que creía que era “lo mejor” para su Dépor, “tanto dentro como fuera del campo, sin importar condiciones ni categorías” .

#GR4Z4SC4PIT4N! | Álex Bergantiños colgará as botas no #TeresaHerrera antes de incorporarse á estrutura do #Dépor#OsNosos#LendasBranquiazuis | https://t.co/NeYV7cWXFlpic.twitter.com/82CCe4K9T2