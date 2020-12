Zidane: "Las palabras de Koeman molestan; yo nunca me meto con los árbitros"

Pocas cosas hay que le distraigan a Zinedine Zidane del próximo partido que juega el Real Madrid en LaLiga Santander, este miércoles, ante el Granada, al que ha definido como "un equipo que está haciendo una temporada muy buena, y sabemos que jugamos contra un rival muy duro".

Zidane: ''Nosotros sabemos a lo que vamos a jugar mañana contra un rival muy duro y hay que estar preparado.''

Para ese partido, Zidane no contará con uno de sus futbolistas más en forma, Luka Modric: "Esperamos que lo de Luka sea poca cosa, pero no vamos a arriesgar". Habló también de Isco y Asensio: "Isco ahora está mejor, lo veo siempre con ganas, es un jugador especial. Asensio no ha jugado mucho pero él sabe lo que tiene que hacer: seguir trabajando como lo está haciendo hasta ahora".

Sobre Benzema, no sólo confirmó su buen estado, sino que le augura un futuro mejor: "Lo que hace últimamente Benzema está fenomenal. Creo que Karim puede hacerlo incluso aún mejor".

También habló de las rotaciones, con un 'palo' hacia algunas valoraciones de la prensa: "Si hago las rotaciones porque las hago. Si no las hago, porque no las hago. Lo que tengo que hacer tengo claro lo que tengo que hacer y cómo lo quiero hacer, y para ello cuento con todos los jugadores. Están preparados y se están entrenando muy bien".

"Las palabras de Koeman molestan"

A Zidane le molestó que Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, se 'mojase' sobre la posible mano de Sergio Ramos frente al Eibar, cuando el técnico neerlandés aseguró que '9 de cada 10, pitarían mano': "Molesta porque al final nunca me meto con los árbitros. Son parte del juego. Por eso, no me meto nunca porque es una labor complicada. De las palabras de Koeman, ni te digo. Pensamos solamente en el partido exigente que tenemos mañana", sentenció.

Ronald Koeman, en rueda de prensa. FC BARCELONA

Zidane también es consciente de que cualquier jugada se mira con lupa en el Real Madrid: "Es verdad que se habla mucho cuando hay un episodio puntual, es lo que tiene el Madrid, pero no me fijo en eso, de verdad".

Superliga Europea y vuelta de Iker Casillas

Sobre la Superliga Europea a la que aludió de forma indirecta Florentino Pérez, Zidane volvió a recordar la saturación del calendario, pero asume que "jugaremos los partidos que tengamos que jugar. El club siempre ha sabido hacer las cosas bien, y tenemos que estar siempre preparados para jugar los partidos que nos toquen".

Y valoró como buena la vuelta de Iker Casillas, que ocupará un puesto en la Fundación Real Madrid, tal como se ha conocido este martes: "Sabemos lo que Casillas ha hecho y lo que es para el madridismo. Es una buena noticia que vuelva a su club de corazón".