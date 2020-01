Zidane: "Jovic es el futuro"

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, reconoció las amplias opciones que el serbio Luka Jovic tiene de jugar de inicio ante el Valencia, en la semifinal de la Supercopa, aunque pidió paciencia para el delantero.

"Jovic es una opción clara. Pero como siempre vamos a ver lo que pasa el miércoles. Pero es una opción importante. Jovic es el futuro. Está aprendiendo", dijo el entrenador francés.

"Es joven tiene 21 años, es un niño que quiere aprender, que trabaja bien y que es muy bueno. Va a meter muchos goles. Aunque no solo me interesan los goles, me importa el jugador completo, no solo por los goles que puede marcar", añadió.

Zidane añadió que con el atacante serbio, recientemente criticado por su seleccionador, hay que ir con prudencia. "Quiere jugar. Hay que ir poco a poco. Lleva seis meses con nosotros. Tranquilidad. Necesita paciencia. Nos ha costado y hay que estar tranquilo porque es el futuro", insistió.

Otro nombre que salió en la rueda de prensa fue el de Gareth Bale, baja para el partido ante el Valencia pero con opciones de disputar la final: "Miro solo el partido del miércoles, no más allá. Estamos concentrados con esto, y otras cosas lo veremos después del partido. Lo de Gareth Bale es una decisión médica y lo aceptamos".

En otro orden de cuestiones, el entrenador francés califica el partido de semifinales como una final: "Estamos para jugar una Supercopa, fuera de España pero nos adaptamos y lo único es que solo pensamos en el partido con el Valencia, que es una semifinal pero para nosotros es como una final".

Y quiere eludir comparaciones del encuentro de este miércoles con la última derrota en Mestalla: "Cada partido es un mundo. Jugamos los dos fuera de casa, no como en Mestalla. Es una semifinal. Un partido seco y ya está. Todo cambia respecto al último. También por las bajas. Será otro equipo diferente y anímicamente estamos predispuestos para dar toda la energía el miércoles".

Zidane, de origen argelino, se centra en el aspecto profesional y deja de lado el personal a pesar de que la Supercopa se dispute en Arabia: "Estoy muy contento de estar aquí porque vamos a jugar una competición importante para nosotros. El plan personal es otra cosa. Estoy aquí por un asunto profesional. Nos han recibido muy bien y nos alegramos".