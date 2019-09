Zidane: "¿Cuestionado? No, al revés, y el día que no sea así, mejor salir"

Zidane sabe que es objeto de debate por el comienzo de esta nueva temporada en el Real Madrid. El entrenador del conjunto blanco ha comparecido en rueda de prensa tres días después de la derrota encajada en París por 3-0 en la primera jornada de la Champions League.

En vísperas de jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán, 'Zizou' siente el apoyo dentro del vestuario: "No me siento cuestionado por el club, al revés. Hasta el último momento la fuerza de todos es respaldar a la gente que está dentro, y si no estoy respaldado mejor salir".

El francés se siente con fuerza: "Claro que me siento con fuerzas. Tengo que leer cosas como que estoy fuera y eso a mi no me interesa, solo lo que hago yo con los jugadores y me siento fuerte. He aprendido a nunca bajar los brazos y voy a seguir trabajando. De jugador aprendí a trabajar mucho y a intentarlo hasta el último minuto que me den la posibilidad de hacer las cosas con mis jugadores y con fuerza".

No se sorprende por la crítica hacia el rendimiento del equipo: "Nada me sorprende, así es la vida. Nosotros siempre hemos tenido dificultades, hasta ganando. En el Real Madrid siempre hay momentos complicados que podemos superar. Lo que se diga fuera no me interesa".

Preguntado por José Mourinho y tener que trabajar con el rumor de su regreso, Zidane se mostró conocedor del panorama en el Real Madrid: "Ni me molesta ni no, la situación es esta. Cuando aquí pierdes un partido se tiene cambiar todo, es difícil pero es la realidad, es lo que hay".