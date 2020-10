Zidane: "El Camp Nou es buen escenario para reivindicar que queremos cambiar la situación"

Zinedine Zidane llega al Camp Nou para afrontar un 'Clásico' complicado. Primero, en lo deportivo, porque el Real Madrid viene de sumar dos derrotas consecutivas como local; y segundo, por la ausencia de público: "Sabemos lo que nos encontraremos en un campo vacío. Es un Clásico diferente, pero es un Clásico, siempre es especial", dijo en la rueda de prensa previa este viernes.

Sergio Ramos entrena con el grupo y estará en el Clásico El capitán del Real Madrid ha superado el golpe en la rodilla sufrido ante el Cádiz y tras entrenar con sus compañeros estará de inicio en el Clásico de este sábado en el Camp Nou. 23 oct 2020 - 11:41

����️ Las palabras de Zidane antes de #ElClásico: "Es un Clásico diferente, pero es un Clásico. Siempre es un partido especial."#HalaMadridpic.twitter.com/HxXSRcsQg8 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 23, 2020

En lo deportivo, llega con confianza. Sobre todo, porque pese al traspiés, Zidane se siente apoyado: "Sí, he sentido el respaldo de todos. He ganado muchas cosas con los jugadores, voy a estar a muerte siempre con los jugadores, porque son los que luchan corren y pelean. Siempre voy a estar con ellos. Noto el apoyo de todos".

Y eso que Zidane asume las críticas con la normalidad que requiere en su cargo: "Siempre he sido crítico conmigo, que es el motor para mejorar, pero sabemos que todos juntos con los jugadores podemos cambiar las cosas. La mayor parte de las cíticas las tengo yo, y lo vivo con noramlidad. Pero lo que me interesa no es el pasado, sino lo que tengo por delante. Lo que tengo que hacer es mi trabajo, darlo todo al 100%. Cuando estuve en mi primera etapa, era igual", recordó.

Y apunta que el equipo no tiene ni falta de actitud ni de confianza: "La actutid no es el problema. Claro que nos han faltado cosas en los dos partidos, pero mis jugadores tienen motivación y concentración para hacer las cosas bien, pero de vez en cuando no te sale como tú quieres. Si haces las cosas bien en el campo, vas a tener confianza".

¿Revertir la situación en el Camp Nou?

Zidane contará con Sergio Ramos en el Camp Nou. El camero, ausente ante el Shaktar en el debut en la fase de grupos de la Champions, "es nuestro líder, no podemos arriesgar nada. Está recuperado y va a estar con nosotros. Se trata de estar al 100%".

Acepta que este sábado juega en un escenario difícil, pero eso le motiva al técnico francés del Real Madrid: "El Camp Nou, el Clásico, creo que es un buen partido para revertir, para reivindicarnos de que queremos cambiar la situación y queremos hacer un buen partido. No voy de víctima ni de nada, cada partido tiene su historia y lo bonito del fútbol es que pueden pasar cosas malas y lo puedes sacar adelante cambiando la situación. Vamos a pensar en positivo y en hacer un gran partido de fútbol".

Al Clásico hay dos futbolistas que llegan en una forma diferente: Ansu Fati y Vinicius. "A pesar de las situaciones, va a ser buen partido. Pero un Barça - Madrid se trata siempre de un partido equipo contra equipo, siempre", comentó evitando señalar estados de forma concretos.

Sobre el Barcelona, Zidane cree que "siempre ha sido un equipo fuerte, y con cada entrenador, cada uno tiene sus cosas, pero el Barça siempre es el Barça: competitivos, que saben jugar muy bien al fútbol y te pueden complicar las cosas. No voy a entrar en los detalles, pero vamos a tener un partido difícil".

Estadio Camp Nou

