La Youth League de la UEFA, cancelada

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido este miércoles cancelar la edición 2020-21 de la UEFA Youth League, la Liga de Campeones de fútbol en categoría juvenil, debido a la pandemia de la COVID-19 y a sus efectos en la celebración de las competiciones, según informa en un comunicado.

This season's UEFA Youth League competition has been cancelled.



Full story: ��