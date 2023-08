Xavi Hernández: "Estoy decepcionado con Dembélé pero ha sido claro; quería irse"

El entrenador delFC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró estar decepcionado con la voluntad de su todavía jugador Ousmane Dembélé de querer irse, con una oferta del Paris Saint-Germain --que pagará su cláusula de rescisión-- inigualable para los blaugranas y que deja al técnico sin un jugador por el que apostó fuerte cuando parecía en el pasado que la relación entre el extremo y el club estaba rota.

"Lo de Ousmane es simple. Vino y me dijo que tenía una oferta del Paris Saint-Germain y que se quería ir, que había hablado con Luis Enrique y con los propietarios y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar, con la que no podemos competir", explicó Xavi en rueda de prensa tras el partido contra el AC Milan en Las Vegas.

"Le pregunté el por qué, el motivo, no me lo supo decir claramente pero es un tema personal, suyo. ¿Decepcionado? Sí, puede que sí. Pero lo importante es que ha sido claro, ha dicho que quiere irse y que tiene una propuesta y con la que no podemos competir. Desearle suerte", añadió.

Eso sí, el técnico blaugrana desveló que tenían un plan preparado ante esta situación; la inminente salida del extremo galo. "Teníamos un escenario preparado para esta posible baja de Ousmane, por esta cláusula. Y ahora nos tenemos que reforzar, ya lo dije. La baja de Ousmane nos debilita, sí", reconoció.

Por otro lado celebró la buena adaptación de Oriol Romeu, canterano blaugrana, tras su regreso al equipo once años después. "Fui la persona que más insistió con él, porque le conozco bien. Le he analizado muy bien, es perfeccionista y quiere mejorar y rinde tanto en ataque como en defensa. Gana duelo, comunica bien, y estoy encantado con Oriol Romeu, para mí es un gran fichaje", aseguró.

En cuanto al partido contra el Milan, con victoria por 0-1 gracias a un gran gol de Ansu Fati, aseguró que fue el mejor duelo de la gira por Estados Unidos, saldada con derrota ante el Arsenal y con victorias contra Real Madrid y Milan. Y sin poder jugar, por el virus gástrico que les afectó nada más llegar, ante la Juventus.

Dembélé frente al Real Madrid en la pretemporada de Estados Unidos.EFE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"La gira ha sido muy positiva, empezó de manera accidentada por el virus gástrico pero en general hemos estado muy bien. La gente nos ha tratado muy bien y hemos ido de menos a más. Hicimos un partido no muy bueno ante el Arsenal, el del Madrid fue bastante bueno y el de hoy ha sido el mejor", celebró.

"El equipo se ha sentido cómodo, hemos jugado muy bien, hemos entendido cómo atacar y hemos defendido muy bien. Se ha visto un gran Barça, y si ante el Madrid dije que el resultado era engañoso, hoy hemos ganado bien y de manera solvente", concluyó el técnico blaugrana.