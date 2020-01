Williams, en El Partidazo de COPE: "Lo que hemos vivido estos días es un puñetazo al racismo"

El jugador del Athletic Iñaki Williams ha recibido este martes el cariño del público en el Heliodoro Rodríguez López tras denunciar el pasado fin de semana gritos racistas que venían desde una de las gradas del RCDE Stadium.

En Tenerife, no sólo se leían pancartas con mensajes de apoyo, sino que se desató una ovación en el minuto 9, coincidiendo con el dorsal del delantero: "Ha sido increíble lo vivido esta noche. Ha sido muy emotivo lo que me ha brindado la afición del Tenerife", dijo en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

El Heliodoro Rodríguez López dijo 'no' al racismo en el minuto 9 en apoyo a Williams El público que asistió al Tenerife - Athletic se unió a la iniciativa propuesta por el compañero de COPE Cristian García. 28 ene 2020 - 21:18

Esto es fútbol en estado puro @CDTOficial @AthleticClub @Williaaams45 �� #CopaDelReyDAZN �� pic.twitter.com/elHSoWEeHJ — DAZN España (@DAZN_ES) January 28, 2020

Williams cree que estos días "han sido movidos, pero he recibido muchos mensajes de ánimo. Con gente tan buena seguro que se erradica pronto lo que sufrí. Te das cuenta de que hay muchísima gente buena, que a pesar de ser de otros equipos, de no deberme nada, se han acordado de mí".

Por ello, el futbolista se queda con "la parte buena de todo esto. Al final se hace eco, ya no por mí, sino por otra gente anónima. Lo que hemos vivido estos días es un puñetazo al racismo".

Si de Williams dependiera sancionar a quienes le insultaron en Barcelona, "no deberían volver a entrar a un terreno de juego. También quería disculparme por el gesto, que no era del todo bueno, pero no me refería a toda la afición del Espanyol, sino sólo a la gente que me estaba faltando el respeto. Si les dan una sanción ejemplar, la gente se lo pensará dos veces a la hora de hacerlo".

Además, se alegra por partida doble porque su madre está más tranquila: "Las madres se preocupan demasiado por sus hijos. Mi madre lo pasó francamente mal. Mis padres han tenido la suerte de conocer gente muy buena en Bilbao, y no entendían cómo se han podido vivir momentos así. Mi madre sufre mucho con lo que me pasa, y ahora espero que esté contenta".