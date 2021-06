Wijnaldum se aleja del Barça y se acerca al PSG

El jugador neerlandés, Georginio Wijnaldum, se aleja del Fútbol Club Barcelona y todo apunta a que será jugador del PSG, tal y como informa el periodista italiano Fabrizio Romano.

El pasado 25 de mayo hubo una cumbre por el jugador en las oficinas del Barcelona donde acudió el abogado del jugador, Jan Kabalt y por parte del club blaugrana estaban el presidente Joan Laporta junto a Mateu Alemany y a Rafa Yuste.

Todo hacía indicar que iba a vestir de blaugrana la próxima temporada, pero todo ha dado un vuelco en las últimas horas.

El periodista italiano Fabrizio Romano informaba que el PSG estaba detrás del jugador y que si el Barcelona no aumentaba la oferta, Wijnaldum acabaría aceptando la oferta del club francés, y todo parece que será así.

Georginio Wijnaldum has decided to join Paris Saint-Germain. Barcelona have NO intention to raise their bid after they agreement ready by 2 weeks and medicals planned. ??????



Gini is now set to accept PSG proposal until 2024 with salary more than doubled [compared to Barça bid]. https://t.co/ImrYvlaMWg