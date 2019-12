El vídeo viral de Cristiano Ronaldo compitiendo contra su hija

Cristiano Ronaldo no pasa por su mejor momento deportivo. Ni en cuanto a resultados de la Juventus de Turín (un empate y una derrota en los dos últimos partidos) ni en cuanto a su rendimiento personal: últimamente incluso ha llegado a ser sustituido. Sin embargo, el delantero portugués compensa esta mala racha sobre el césped con la mayor de las alegrías a nivel personal. Como se puede deducir al verle junto a su hija pequeña, Alana Martina.

La hija que el futbolista tuvo junto a Georgina Rodríguez ya empieza a hablar. Motivo que da pie a situaciones tan enternecedoras como la que Cristiano ha compartido en sus redes sociales este martes. Se trata de un vídeo en el que ejerce de padre más que orgulloso, con carantoñas, risas y besos continuos dirigidos a la niña, muy feliz de pasar un rato tan divertido.

How can i not fall in love with my sweet princess ?! ���� ❤️ pic.twitter.com/KKUCVJB1D2