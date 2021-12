Varias sorpresas en la lista de los jugadores para el once FIFA-FIFPRO

Los jugadores del Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba y Frenkie de Jong y los del Real Madrid Karim Benzema y David Alaba figuran entre los 23 más votados para formar el once mundial 2021 de la FIFA y FIFPRO, que se desvelará el lunes 17 de enero de 2022 durante la ceremonia de los "Premios Best".

