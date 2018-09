Valverde: "El número de jugadores del Madrid y del Barcelona en la Selección es parecido"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dejó entrever que en las próximas tres semanas, en las que su equipo disputará siete partidos, tendrá que realizar rotaciones para que todos los jugadores lleguen "frescos" y "evitar lesiones".

En la rueda de prensa previa al encuentro liguero que su equipo disputará este sábado en Anoeta, el preparador extremeño admitió que, con vistas a los próximos compromisos, tiene en cuenta el calendario para realizar las alineaciones.

"Tenemos que echar mano de más de once jugadores para afrontar esos partidos. Venimos de unos partidos de selección en los que los jugadores han jugado más o menos. A partir de la semana que viene todo se comprime un poco más y habrá que realizar rotaciones para que todos estén frescos y evitar lesiones", puntualizó.

No obstante, más aliviado se mostró Valverde con Lionel Messi, Gerard Piqué y Jordi Alba, tres puntales de su equipo que en el último parón internacional no han jugado con sus respectivas selecciones. "El hecho de que haya jugadores que no hayan tenido ese desgaste es algo que lo tienes en cuenta ya que tienes margen para descansar. Estamos mejor, no lo voy a negar", añadió.

En la comparecencia, el entrenador azulgrana también fue preguntado por la posibilidad de que el Girona-Barcelona de la segunda vuelta se dispute en Miami.

En este sentido, recordó que, a pesar de que la Liga y ambos clubes estén de acuerdo en la disputa de este partido en Estados Unidos, todavía no está confirmado que se celebre lejos de España.

"Lo que está dando de sí este partido es increíble. De momento, todo nos queda demasiado lejos. Está bien que hagamos una bola enorme, pero todavía no hemos jugado el partido. Nadie sabe a ciencia cierta si vamos o no a jugar. Cuando lo tengamos claro, lo valoraremos", opinó.

Sí que analizó, en cambio, Valverde a la Real Sociedad, un equipo que, en su opinión, ha obtenido buenos resultados a pesar de que los tres primeros partidos han jugado lejos de Anoeta.

"A pesar de ello han obtenido buenos resultados. Con el tiempo se podrá ver el trabajo de Garitano, que tiene un gran reto. Para nosotros es un partido históricamente difícil por los resultados que se han cosechado ahí", analizó.

En cualquier caso, Valverde instó a sus jugadores a tener "un buen inicio" teniendo en cuenta los cambios que se han producido en el estadio de Anoeta. "No existe la pista de atletismo, el público va a apretar más y empezar fuerte es importante", añadió.

Sergio Busquets, que esta semana cumplió diez años de su debut como jugador del Barcelona, y Arthur Melo, que quedó fuera de la lista de convocados, fueron dos de los otros nombres propios en la rueda de prensa de Valverde. Sobre el internacional español, dijo que es un "jugador fundamental para el equipo", mientras que del brasileño apuntó que "tiene mucho recorrido" en el Barcelona.

El preparador azulgrana comentó el hecho de que en la última convocatoria de la selección española solo dos jugadores del Barcelona -Busquets y Sergi Roberto- formaron parte de la convocatoria de Luis Enrique una cifra sensiblemente inferior si se compara con la aportación del Real Madrid.

"Hace nada había más jugadores del Barcelona en la selección, ahora hay menos. Es verdad que en los últimos años el Madrid ha fichado a jugadores que pueden ser seleccionables, pero el número de jugadores de la cantera del Madrid o del Barcelona es parecido. Lucharemos para que muchos más jugadores del Barça jueguen con la selección", zanjó.





El brasileño Arthur Melo, por decisión técnica, es la principal ausencia en la convocatoria del Barcelona para jugar contra la Real Sociedad, un partido en el que Thomas Vermaelen y Rafinha Alcántara son las principales novedades.

Después del entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, el entrenador del primer equipo, Ernesto Valverde, dio a conocer la lista de dieciocho convocados en la que han quedado fuera los lesionados Malcom y Denis Suárez, así como Sergi Samper y Carles Aleñá.

Esta es la lista de convocados del Barcelona para jugar en Anoeta: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Coutinho, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Rafinha, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Umtiti y Vermaelen.