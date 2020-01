Valverde: "Ha sido un poco sorprendente los goles que hemos recibido"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, lamentó que los despistes del final no hayan propiciado la victoria en la Supercopa ante un Atlético de Madrid que "se mantuvo en el partido gracias a dos goles" que les "anularon"

"El empate a dos llegó en una situación en la que no supimos parar el juego, un saque de banda rápido en el que nos han desbordado. Han puesto jugadores rápidos arriba y nos han sorprendido en esa jugada. En la siguiente tampoco ha sido un cúmulo de situaciones que nos hayan superado. Dos situaciones que nos han costado caro cuando teníamos controlado el partido. Y el hecho de que nos hayan anulado dos goles les ha mantenido en el partido", analizó Valverde.

El técnico del Barcelona reconoció el acierto de su rival al final. "Han tenido un gran acierto. Es un gran equipo. Se trata no solo de generar ocasiones sino de acertarlas y que ellos no acierten. En momentos no estuvimos bien. Parecía que el juego iba a nuestro favor no fue así. Me encantaría decir que el contrario estaba por delante y le dieron la vuelta en cinco minutos pero ha sido al revés", añadió el técnico.

"Fue un partido que hemos dominado, nos costó entrar en juego pero luego dominamos y nos repusimos al gol del Atlético al principio de la primera parte y el Atlético dio la vuelta al final. Creo que hicimos un buen partido excepto en momentos puntuales", insistió.