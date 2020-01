Valverde: "Se me hace extraño jugar la Supercopa con cuatro equipos, prefería el formato anterior"

Ernesto Valverde, entrenador del Barça, pudo hablar en la rueda de prensa previa a las semifinales de la Supercopa de España, pese a que el chófer que les llevaba por Jedah se perdió por la ciudad: "El chófer ha pensado que la rueda de prensa era en el estadio en el que juegan Valencia y Real Madrid, y se ha dado cuenta tarde", explicó ante los medios de comunicación presentes en Arabia Saudí.

A Valverde le resulta extraño el nuevo formato propuesto por la Federación que preside Luis Rubiales, y no lo ocultó: "Estamos acostumbrados a que sea el partido que abre la temporada. Vamos a ver, vamos a valorarlo una vez que pase. Los partidos son atractivos, eso está claro, lo que no sé desde el punto de vista deportivo porque campeón de Liga sólo hay uno, y campeón de Copa, sólo hay uno". Y añadió: "Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, prefería el formato anterior, pero es la Federación la que elige".

Además, preferiría jugar en casa: "hay que tener en cuenta que el fútbol en que estamos metidos es una industria, que se buscan fuentes de ingresos, por eso estamos aquí. Hay connotaciones, al igual que las hubo en Marruecos. No es como jugar en casa, pero aquí estamos".

En lo deportivo, valoró el partido del Atlético de Madrid "como un partido de Liga, sabiendo que buscamos la victoria y sabemos la dificultad de jugar ante el Atlético. Contra el Atlético sabemos que no hay partidos fáciles y tenemos que estar atentos porque te lo juegas a un partido", dijo Valverde en alusión a la larga lista de convocados que ha viajado a tierras árabes.

No dio pistas en cuanto a posibles salidas en el mercado invernal y recordó que en 2020 tiene posibilidad de ganar todos los títulos en los que el Barça está inmerso: "En Liga estamos arriba y en Champions tenemos la posibilidad de ganar todos los títulos este año".