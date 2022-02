La UEFA rompe todos los acuerdos con Gazprom en sus competiciones

La UEFA ha anunciado este lunes la ruptura de su acuerdo con la empresa rusa Gazprom en todas sus competiciones.

El máximo organismo del fútbol europeo sigue los pasos del Schalke 04 alemán, cuyo principal patrocinador era también Gazprom, con el que también rescindió su contrato de forma unilateral tras la invasión del ejército ruso en Ucrania.

"La UEFA ha decidido hoy poner fin a su asociación con Gazprom en todas las competiciones. La decisión es efectiva inmediatamente y cubre todos los acuerdos existentes, incluyendo la UEFA Champions League, las competiciones de selecciones nacionales de la UEFA y la UEFA EURO 2024", expone la UEFA en un breve comunicado.

La decisión se publica en el mismo momento en el que la UEFA y la FIFA deciden conjuntamente expulsar a todos los clubes y equipos nacionales rusos de sus competiciones de forma inmediata.

