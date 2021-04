La UEFA amenaza a los clubes y jugadores que jueguen la Superliga con no jugar los torneos nacionales

La UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga, la Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Premier League, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Lega Serie A han criticado este domingo el "cínico proyecto" de creación de la Superliga europea por parte de algunos clubes ingleses, españoles e italianos, que solo busca "el interés propio de unos pocos" en un momento en el que es imprescindible "la solidaridad", y anuncia que tomará "medidas" si se lleva a cabo.

"La UEFA, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y la Premier League, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, y la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Lega Serie A han sabido que algunos clubes ingleses, españoles e italianos pueden estar planeando anunciar su creación de una llamada Superliga cerrada", señala el comunicado conjunto de todos los organismos.

Según publicaron este mismo domingo The Sunday Times y The New York Times, doce de los clubes europeos más importantes aspiran a crear una Superliga europea que compita con la Liga de Campeones. Entre ellos están los españoles Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, los italianos Juventus, AC Milán e Inter de Milán y los ingleses Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Arsenal. Ningún club francés o alemán está en el proyecto, después de que Paris Saint-Germain y Bayern Múnich desechasen la oferta.

"Si esto sucediera, deseamos reiterar que nosotros, la UEFA, la FA inglesa, RFEF, FIGC, la Premier League, LaLiga, Lega Serie A, pero también la FIFA y todas nuestras federaciones miembro, seguiremos unidos en nuestros esfuerzos para detener este cínico proyecto, un proyecto que se fundamenta en el interés propio de unos pocos clubes en un momento en que la sociedad necesita más que nunca la solidaridad", advirtieron.

Además, aseguraron que considerarán tomar "todas las medidas al alcance", a todos los niveles, "tanto judiciales como deportivos", para evitar que esto suceda. "El fútbol se basa en las competiciones abiertas y el mérito deportivo; no puede ser de otra manera", añadieron. "Como ya anunciaron la FIFA y las seis federaciones, los clubes en cuestión no podrán jugar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales", indicaron.

"Agradecemos a los clubes de otros países, especialmente a los clubes franceses y alemanes, que se han negado a inscribirse. Hacemos una llamada a todos los amantes del fútbol, seguidores y políticos, a que se unan a nosotros en la lucha contra este proyecto si se anunciara. Este persistente interés propio de unos pocos ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo. Ya es suficiente", concluyeron.

El fútbol europeo, en alerta ante la creación de este nuevo formato

Además, según el comunicado, la UEFA ha celebrado que ni clubes franceses ni alemanes se hayan adherido a la Superliga. Un hecho que también, según Radio Montecarlo, ha celebrado Emanuel Macron, presidente francés, quien ha acogido "con satisfación la posición de los clubes franceses de negarse a participar en un proyecto de una superliga de fútbol europea que amenaza el principio de solidaridad y mérito deportivo", según el citado medio.

Además, en Inglaterra, el secretario de Cultura, Oliver Dowden, ha salido en defensa de los aficionados y criticando la creación de esta competición. "Como muchos seguidores, tenemos la preocupación de que este plan pueda crear una liga cerrada por encima de nuestro deporte nacional. Sostenibilidad, integridad, y juego limpio son absolutamente necesarios y todo lo que los ponga en riesgo es muy preocupante y dañino para nuestro fútbol", ha dicho.

Otro que también ha querido comentar esta información ha sido el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien ha asegurado que "la UEFA, LaLiga y las Ligas Europeas llevamos tiempo trabajando en este momento y tendrán su debida respuesta".

Al fin van a salir del "bar de las cinco de la mañana", de la "clandestinidad", los "gurus" de la superliga de "powerpint", embriagados de egoismo e insolidaridad. La @UEFAcom y @EuropeanLeagues y @laliga llevamos tiempo trabajando en este momento y tendrán su debida respuesta. pic.twitter.com/M5bUTaXKmG — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 18, 2021

El anuncio de la Superliga Europea es inminente y estaría liderado por Real Madrid y Manchester United, según The Times

El diario británico The Times adelanta este domingo detalles de la nueva Superliga Europea, la respuesta de los grandes clubes continentales a la renovación de la Champions League que ha preparado la UEFA y que será aprobada y presentada en los próximos días.

Según The Times, tanto Real Madrid como Manchester United, grandes valedores del proyecto de la Superliga habrían acelerado las gestiones junto a la firma financiera Key Capital, siempre desde la máxima confidencialidad, para mantener viva la llama de su nueva competición. A ellos, se habrían unido otros cuatro clubes ingleses: Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham que elevaría hasta 12 el número de entidades inscritas y entre las que también estarían el Barcelona, la Juventus y el Milán.

La UEFA y las principales ligas europeas estarían estudiando cómo reaccionar, aunque todo apunta a que de cara a la próxima temporada todos estos clubes vayan a seguir participando en su competición. A cada uno de los participantes en la Superliga se les habría prometido unos ingresos de unos 350 millones de euros por formar parte de un evento que generaría millones de euros.