Trincão se marcha cedido al Wolverhampton; Vitolo jugará en el Getafe la próxima temporada

El jugador portugués, Francisco Trincão, se marcha cedido al Wolverhampton Wanderers Football Club hasta el 30 de junio de 2022. El conjunto inglés, según informa el Barcelona en un comunicado, se hará cargo de la ficha del jugador y tiene una opción de compra no obligatoria. Según informa EFE, esta opción de compra no es obligatoria pero, de no ejecutarla, la entidad británica deberá indemnizar al Barça con 6 millones de euros.

Trincao, de 20 años, llegó al Barcelona el verano de 2020 procedente del Sporting de Braga, que cobró 31 millones por el traspaso del extremo.

El jugador luso llegó en verano de 2020 y durante la campaña 20/21 disputó 43 partidos con el primer equipo, 28 son de Liga, 7 en Champions, 5 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España.

A pesar de esta salida al fútbol inglés, el jugador sigue teniendo contrato con el Barça hasta 2025.

Vitolo jugará en el Getafe la próxima temporada

El Getafe y el Atlético de Madrid llegan a un "principio de acuerdo", anunciado este domingo, a falta del reconocimiento médico oficial, para la cesión del canario al equipo azulón durante la próxima temporada.

Vitolo, de 31 años, se formó en la cantera de la UD Las Palmas, club del que salió en 2013 tras tres temporadas en el primer equipo para jugar en el Sevilla, con el que logró 3 Ligas Europa y disputó 177 partidos oficiales.

En 2017 regresó a la UD Las Palmas para jugar unos meses hasta su incorporación al Atlético de Madrid, con el que debutó oficialmente el 20 de enero de 2018 , y donde ganó una Liga en 2021, una Supercopa de España en 2018 y una Europa League ese mismo año.

La presentación del internacional español tendrá lugar el próximo lunes 5 julio a las 12:00 horas.