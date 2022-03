Toril: "Hay que ser más exigentes para pitar un penalti así"

Alberto Toril, entrenador del Real Madrid femenino de fútbol, lamentó el penalti que supuso la igualada del Barcelona en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League femenina y que terminó con triunfo del rival por 1-3.

"Estoy muy contento de lo que he visto pero estoy fastidiado por el resultado. El partido se puede dividir en dos partes. Hasta el penalti hemos sido superiores y a partir del penalti ellas han estado mejores. También es normal mirando el contexto, venimos de competir mucho cada tres días con partidos muy difíciles y eso afecta. Pero en líneas generales el partido ha sido muy bueno", opinó.

"Estoy fastidiado porque estamos en cuartos de la Champions y creo que deberían ser más exigentes en ese tipo de acción. No tiene ninguna repercusión, no es importante, nadie pide penalti, el balón se va fuera. Hay un leve contacto pero no se debe pitar, hay que ser un poco más exigente en cuartos de final", comentó.

Toril consideró que el partido estuvo equilibrado: "El penalti condiciona. Y luego hemos estado empate a uno hasta el 81. Estoy contento con lo que he visto, he visto un equipo que realmente puede ganar a otro. La imagen ha sido muy buena por nuestra parte".

"Creo que el resultado es un poco abultado para lo visto en el campo. Hemos visto una primera parte donde incluso el resultado ha sido corto. La segunda parte ha sido más igualada. Hoy tengo la sensación de que hemos podido ganar perfectamente. Ha sido muy bien planteado, muy bien jugado por nuestras jugadoras y hemos estado muy cerca. Hemos estado muy parejas", expresó.

Pese al revés, afirma que intentarán darle la vuelta al cruce: "Sabemos el escudo que tenemos, vamos a competir. Hay que salir a ganar sabiendo que es difícil, evidentemente. Delante tenemos un buen rival y nos va a costar pero vamos a intentar hacer un buen partido de nuevo".

Antes, afrontan un duelo liguero: "Es nuestro día a día, nuestro torneo más importante porque nos da la opción de volver a jugar en Europa. Volvemos a jugar en tres días y es duro. Llevamos un mes complicado pero las chicas se están comportando de una manera excepcional".

"Vamos a pensar en el Levante. Es un partido muy importante para nosotras, el más importante. Y a partir de ahí pensaremos en el Barcelona. Sabemos en el club que estamos, el escudo que tenemos y que debemos competir en cada partido e intentar ganarlo. Así lo afrontaremos. Si nos da para clasificarnos bien y si no, intentar jugar un buen partido", manifestó.