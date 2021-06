Toni Kroos, sobre el adiós de Ramos: "No conozco al Madrid sin Sergio Ramos, yo esperaba que se quedara..."

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, se deshizo en elogios hacia la figura de su ya excompañero Sergio Ramos, "el mejor capitán" que ha visto, y cuyo nombre saldrá "con bastante frecuencia" si se encuesta a delanteros de otros equipos el defensa que más complicaciones les trajo.

"Si le preguntas a cien delanteros rivales contra qué defensa les gustó menos jugar, el nombre de Ramos se mencionará con bastante frecuencia. Fue bueno tenerle en nuestro equipo", aseguró Kroos en el podcast que tiene con su hermano Felix.

