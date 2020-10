Thomas Partey se despide del Atlético de Madrid: "Una parte de esta familia siempre estará conmigo"

Thomas Partey ha querido despedirse del Atlético de Madrid antes de partir hacia Inglaterra para posar, de forma oficial, con la camiseta del Arsenal. El centrocampista ha publicado en la mañana de este martes un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

"Querida afición rojiblanca, hoy solo tengo palabras de agradecimiento con vosotros. Desde hace ya varios años, el Atlético de Madrid ha sido mi casa y una parte de esta familia siempre estará conmigo. Quiero dar las gracias al club por la confianza depositada en mi desde el primer día, pero sobre todo, quiero daros las gracias a vosotros, a esta maravillosa afición que me acepto desde el primer momento y que ha demostrado que está tanto en las buenas como en las malas y que verdaderamente nunca deja de creer. El Atlético de Madrid no es solo un club, es una familia. Gracias".

