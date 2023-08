Theo Walcott cuelga las botas a los 34 años

Theo Walcott, exjugador del Arsenal y de la selección inglesa, anunció su retirada a los 34 años, después de 23 temporadas como profesional. El extremo inglés, que llegó a disputar 397 partidos en la Premier League, debutó con 16 años en el Southampton, donde jugó una temporada antes de dar el salto al Arsenal, club en el que consiguió la mayor parte de sus grandes logros, incluyendo dos FA Cup y una Community Shield.

"Voy a colgar las botas", dijo Walcott en el podcast de Gary Neville. Me da miedo, no te voy a mentir, porque el fútbol ha sido todo lo que he conocido desde los 16 años o incluso antes. Ahora quiero probar nuevas cosas que no he podido hacer ni cuando era niño". Walcott, que tuvo una etapa de cuatro años en el Everton antes de volver al Southampton, donde se ha retirado, aseguró que tuvo ofertas de varios equipos, incluidos de Arabia Saudí, pero que no se veía jugando al fútbol ahí.

A nivel internacional, Walcott fue convocado por sorpresa para la Copa del Mundo de 2006 con 17 años y llegó a disputar 47 partidos con la camiseta de los 'Tres Leones'.