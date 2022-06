El técnico del Nástic carga contra el árbitro tras caer ante el Villarreal B: "¿Por qué anula el gol?"

Raúl Agné, entrenador del Gimnàstic de Tarragona, cargó, después de la derrota de su equipo ante el filial del Villarreal en la pelea por el ascenso a LaLiga SmartBank, contra el colegiado del encuentro Cid Camacho.

“Primero quiero felicitar al Villarreal porque es un gran equipo y no necesita ayudas para ganar un partido, pero lo de hoy ha sido terrible. El árbitro qué ha pitado desde el minuto uno, no lo sé. Si esta categoría quiere ser profesional necesitamos que todos sean profesionales. Me refiero al árbitro”, empezó analizando el técnico del Nàstic.

“¿Por qué anula el primer gol?. Que me lo explique. Que me lo explique. Desde el minuto uno, no puede ser”, agrego el técnico catalán, que reveló que el árbitro le dijo que estaba haciendo “una muy buena primera parte” cuando se le acercó a protestar en el descanso.

Agné puntuó con “un diez” la temporada de su equipo porque “hemos utilizado al máximo nuestros recursos”, y lamentó que se le escapase “la matrícula de honor” en un choque que, a su juicio, estuvo condicionado por la actuación arbitral.

“En un partido en el que los detalles marcan tanto la diferencia, no puede ser. En estos partidos el que se pone por delante tiene mucho ganado. Y no sé qué ha pitado ni en el primer gol anulado ni en el segundo”, insistió.