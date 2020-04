El técnico del Celta atiza a Smolov y Sisto por marcharse a sus países durante la cuarentena

"Está claro que ambos jugadores actuaron mal. Tomando la decisión de marcharse cometieron un error porque la orden de quedarse era muy clara no solo a nivel de club si no a nivel del Gobierno", asegura el técnico del Celta de Vigo sobre la marcha de Pione Sisto y Fedor Smolov a Dinamarca y Rusia durante la cuarentena sin permiso del conjunto gallego.

Óscar matiza ambos casos y asegura que "son diferentes" porque "Smolov cada dos días nos iba llamando para pedir permiso, el club estaba al corriente y el informó de todo, pero lógicamente tenía que haberse quedado aquí".

Sobre Sisto apunta que "tomó el la decisión sin comentárselo ni decírselo a nadie y con el riesgo que eso comporta tanto para él, sus familiares y toda la gente que estamos confinados". "Si hubiera habido permiso hubiera sido para todos, no solo para estos dos jugadores. Hay jugadores extranjeros que están aquí, hay jugadores que están solos, yo, por ejemplo, también estoy solo", continúa el catalán. "Hay que dar ejemplo de profesionalidad y ellos se equivocaron al irse", finaliza sobre el tema.

"A todos nos gustaría estar con nuestras familias, pero soy profesional, soy entrenador del Celta y las órdenes eran quedarnos en casa y aquí estoy. Tengo una hija en Madrid y otras dos en Barcelona que me gustaría visitar o estar con ellas, pero lo que toca es quedarse en casa por la salud de todos".

En otro orden de cosas, el técnico catalán habló de la posibilidad de que la competición se dé por finalizada, algo que dejaría un panorama "complicado". "Siempre habrá equipos que se sientan perjudicados. Es una situación anómala, pero los que tienen que tomar la decisión son otros. Nosotros podemos especular. Lo único que espero es que se tenga en cuenta la salud de los jugadores, de los que estamos a su alrededor. Espero que se priorice eso", afirmó.

En caso de que LaLiga Santander se reanude, García Junyent considera que se adulteraría la competición si no se jugase con las mismas plantillas. "Adultera la competición, porque habría equipos que estaríamos con la mitad de la plantilla. Si hay que jugar cada 72 horas, cuantos más jugadores de nivel tengas, mejor. Sería adulterar la competición que sucediera algo así", subrayó. "Estoy seguro de que si se juega será en igualdad de condiciones para todos", continuó.

"Es complicado imaginar que cada 72 horas en el mes de julio o agosto se pueda jugar a un nivel alto. Los jugadores llevan más de un mes sin entrenar. Si normalmente en pretemporada necesitas cinco o seis semanas, ahora a lo mejor son dos o tres máximo; ese es un riesgo para el jugador, y si a eso le añadimos jugar cada 72 horas, será complicado. Estaremos todos en las mismas condiciones si se decide hacer eso", valoró.

Además, el entrenador celeste aseguró que tienen preparados "varios protocolos". "No sabemos si volveremos a entrenar esta temporada o no, porque la decisión es complicada, pero jugar sin público no tendría sentido. Verlo por la tele no es lo mismo. Debemos priorizar la salud de los futbolistas, porque la temporada hay Juegos Olímpicos, una Eurocopa, y los jugadores pueden llegar muy saturados de partidos. Esto afectaría no solo a esta temporada, sino a la siguiente", indicó.