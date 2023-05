Tebas: "La salida de Busquets es el inicio del camino para que volviera Messi, pero queda mucho por andar"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este jueves, en alusión a la marcha del centrocampista Sergio Busquets y el consiguiente ahorro económico de su elevada ficha, que "de la salida de un jugador no depende el futuro" del club para poder fichar otros futbolistas como el argentino Leo Messi.



El máximo dirigente de LaLiga analizó la actualidad del conjunto azulgrana, del que esta semana anunció su marcha Sergio Busquets, jugador del primer equipo los últimos quince años y que al término de la campaña dejará el club.



"El plan de viabilidad del Barcelona no lo conozco y no puedo aventurar nada sobre lo que podría ahorrarse el Barcelona con Busquets. De la salida de un solo jugador no depende el futuro del Barcelona, depende de las incorporaciones que quiera hacer. Es el inicio de un camino pero para llegar al final hay que andar unos metros", dijo Tebas.



"Yo no doy el ok a los planes de viabilidad, es el control económico. Me consta que están hablando, explicando cosas, porque es un club con un presupuesto superior a los ochocientos millones de euros y gastos muy elevados. Hay muchos temas y uno es hacer un plan de viabilidad", señaló Tebas, tras acudir al estreno de 'Fanáticos de lo Real', un documental de Burger King sobre LaLiga Genuine.



"No sé que salidas va a hacer el Barcelona, no pregunto esos temas. Me imagino que todo lo que haga le dolerá hacerlo. Lo de Busquets habrá dolido pero habrá más cosas", concluyó.

Jorge Messi no lo ve por el momento

Cabe recordar que esta misma semana, el padre y representante de Leo Messi, Jorge Messi, redactó un escrito para desmentir las informaciones que sitúan al delantero argentino en Arabia Saudí al término de la presente temporada.

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión", escribió.

"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada".