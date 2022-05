Tebas: "No puede ser que el PSG, que ha perdido 300 millones, pueda hacer esa oferta millonaria a Mbappé"

El presidente de LaLiga, ha hablado de la actualidad del fútbol español en un acto celebrado este viernes en Madrid. Tebas se ha mojado sobre la posible llegada de Mbappé al Real Madrid, el interés del Barcelona en Robert Lewandowski y la situación de Luis Rubiales tras los audios desvelados por El Confidencial.

Sobre el galo ha asegurado que "creo que estará en el Real Madrid, pero como un día es blanco, otro negro, cambia... pero creo que sí". A ello ha añadido una frase enigmática en la que no ha querido ahondar: "No tendríamos una buena noticia si no viene, pero no sería una mala noticia". "He leído tantas veces giros para arriba o para abajo... inesperado no, porque siempre hay giros. La sensación que tengo es que si hubiese querido renovar ya lo habría hecho, pero me puedo equivocar", ha añadido.

Para renovarle se rumorea que el PSG le ha ofrecido una astronómica cantidad de dinero pasando por encima de las reglas económicas dictadas por la UEFA: "Estando el PSG en medio, poco me parece lo que estás diciendo. El PSG va a terminar este año con 650 millones de euros de masa salarial, con 300 millones de pérdidas, ¿y todavía le va a hacer una oferta millonaria a Mbappé? Si nos estamos poniendo las pilas en Europa con los clubes estado y hay una reforma importante en UEFA en ese sentido, esto no puede ser. Si el Real Madrid, que es el equipo mejor gestionado durante la pandemia, que no ha perdido dinero durante la pandemia, que tiene unas reservas importantes, que posiblemente y espero sea campeón de Europa... no puede ser que un equipo que ha perdido 300 millones con una masa salarial de 600 millones que no genera ni de casualidad, le pueda quitar a un jugador de ese nivel, no puede ser".

También se ha referido al posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona que estaría condicionado por el límite salarial y es que según Tebas "a fecha de hoy", el club azulgrana no podría firmar al polaco. "Tiene que ocurrir otras cosas que no sé si van a ocurrir. Lo de BLM, Barca Estudios... En su presupuesto tenían una venta de Barça Estudios que no veo. Los números son muy fáciles, si tienes más de 500 millones de pérdidas de los dos años anteriores tienes que recuperarlos para poder fichar sin la norma de 1/3. Quedándole a Lewandowski un año en el Bayern, entre lo que quiera cobrar Lewandowski y lo que se quiera llevar el Bayern... Me da la sensación, a fecha de hoy no lo veo en el Barcelona".

Una de las opciones de poder inscribir al killer polaco es vender a De Jong, aunque Tebas no lo tiene tan claro: "Podría ser suficiente dependiendo por cuánto lo vendas y dependiendo de lo que cobre Lewandowski. Podría ser 100 millones más lo que se ahorre, hay que ver lo que queda de amortización de De Jong, que no lo recuerdo... Y luego las normas de 1/3. De Jong podría darles esa posibilidad, pero no sé si van a vender a De Jong, si lo tienen previsto vender o no. A fecha de hoy, ¿han vendido a De Jong? No. Y vender a un jugador no es tan fácil. Es verdad que el mercado ha mejorado...".

Los audios de Rubiales

Siguen los problemas para Luis Rubiales al frente de la RFEF.EFE





Tebas aseguró estar viviendo "con mucha pena y tristeza" todo lo que está sucediendo alrededor de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que no está "contento" porque "sufra" un Luis Rubiales al que aconseja que a la hora de acusar mire hacia "su entorno", mientras que explicó que muchas de las operaciones que se han dado a conocer como la de la Supercopa de España en Arabia Saudí son "judicialmente reprobables".

"Lo estoy viviendo con mucha pena y tristeza, no somos el fútbol español esto que está pasando, ha vuelto el fútbol del 'mamoneo'. Que una competición tan importante como la Supercopa, que juega con nuevo formato, fuera de España y con LaLiga cediendo una jornada, no se puede negociar por dos partícipes como Piqué y Rubiales, eso es de país tercermundista", aseveró.

El dirigente no quiso opinar sobre si Rubiales debería ser inhabilitado por el TAD, pero sí sobre que "muchas operaciones" de las que han salido a la luz tras los audios desvelados por 'El Confidencial' "no son sólo éticamente reprobables sino también jurídicamente". "La de Piqué, sólo con tirar un poco del hilo... Dice que lo organizó y luego le paga Arabia Saudí, eso tiene otro nombre en el ámbito de la justicia en el que no voy a entrar", advirtió.

De todos modos, cree que dimitir "es una decisión que le corresponde" al propio Rubiales, que está al cargo de una institución que tiene "competencias públicas delegadas por el Estado". "Se me antoja complicado que se pueda gestionar en las condiciones que están pasando", puntualizó.

El presidente de LaLiga dejó claro que nunca ha grabado a nadie "sin su consentimiento" y no olvida que el Consejo Superior de Deportes (CSD) le llevó ante la Fiscalía Anticorrupción "cuando estaban hermanados y abrazados a Rubiales". Además, recalcó que en un cargo como el que ostenta el exjugador hay que "tener un respeto institucional y mantenerlo". "Cuando uno ostenta un cargo público hay unas barreras que no se pueden pasar nunca", avisó.