Tebas: "Peter Lim tiene todos mis respetos; en España, hay un poco de xenofobia con el de fuera"

Javier Tebas defiende la gestión de Peter Lim al frente del Valencia. El presidente de LaLiga ha hecho todo un alegato en defensa del máximo propietario del Valencia este lunes, en una conferencia que ha dado en el Foro CEU, bajo el título 'Cómo se gestiona LaLiga. Objetivos de futuro'.

"Cuando Lim compró el Valencia, había 25.000 personas dándole las gracias en el estadio, y parece que se nos ha olvidado que vino a evitar la desaparición o la ruina de un club. Para mí, todos los respetos para Lim, que sin ser valenciano, dio ese paso", dijo el máximo mandatario de LaLiga.

Tebas reconoció que el empresario singapurense "después, ha cometido ciertos errores. Tuvo aciertos con Mateu Alemany o Marcelino… También Marcelino no era un hombre como para enfrentarse con la propiedad con el descaro que lo hacía. No se pueden lanzar esos retos a la propiedad como hicieron, porque si no se hubiesen lanzado esos retos igual no estaba la situación está ahora".

Javier Tebas dejó claro que la crisis del coronavirus se ha cebado especialmente con clubes grandes, no tanto con algunos pequeños donde la mayor parte de los ingresos vienen por los derechos televisivos: "La situación económica del Valencia es, como muchos clubes grandes por el covid, delicada. Ha traído crisis a los grandes clubes. Los números al Valencia les ha obligado a vender jugadores, como los han vendido Atlético, Real Madrid o Barça. Evidentemente, eso trae consecuencias deportivas negativas, pero recuerdo por ejemplo un año de Ranieri que empezó mal y acabó ganando LaLiga".

Al hilo de la presencia de Peter Lim, como ha sucedido con otros grandes empresarios extranjeros, quizás sea más difícil de aceptar por los aficionados porque "a veces hay un poco de xenofobia con los dirigentes de fuera". El camino para que se reduzca la desafección entre Lim y la afición valencianista puede pasar por "meter goles y ganar", aunque señaló que "seguro que encontrará el camino para hacerlo".

Javier Tebas niega que LaLiga haya perdido valor

Tebas dice que está más preocupado "por el tipo impositivo" que existe en España en comparación con otros países que porque LaLiga esté perdiendo valor, con la salida de algunos jugadores a otras Ligas o la pérdida del dominio de equipos españoles en Europa: "No siempre podemos ganar la Champions, estamos malacostumbrados. Cuando nos dan caviar ruso en vez del iraní, nos parece una mierda, con perdón. Para decir que LaLiga pierde valor, hay que estar como Italia, en la que no se gana nada en ocho años. Somos un país muy catastrofista: yo leí hace diez años en un periódico que Rafa Nadal estaba acabado".